В Пакистане пытаются спасти детей, которые застряли в подъемнике после обрыва троса

Спецназ Пакистана. Фото: google

Военные спецподразделения Пакистана находятся в горной местности Баттаграма, стараясь освободить шестерых детей и двоих педагогов. Они оказались в ловушке на кресельной канатной дороге на высоте около 274 метров над глубоким ущельем.

Об этом сообщает The Guardian.

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Сообщается, что трос системы оборвался, а ветра препятствуют эффективной операции с помощью вертолета. Дети и их учителя были на пути к учебному заведению, когда произошла авария в районе, находящемся в 200 километрах к северу от столицы Исламабада.

Телекамеры зафиксировали, как военнослужащие, используя веревки, пытаются добраться до застрявших с вертолета. Эксперты подчеркнули сложность миссии: вихрь, создаваемый вращением лопастей, может дополнительно ослабить оставшийся трос.

Также сообщается, что сотни людей собрались около места происшествия, взволнованные и молящиеся за благополучное завершение операции. Это происшествие потрясло население страны, многие следили за новостями в различных общественных местах.

Что говорят спасатели

Пакистанская служба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заявила о том, что после обрыва кабеля и неудачных попыток его ремонта, было решено привлечь военный вертолет.

Представитель местной спасательной команды Шарик Риаз Хаттак рассказал, что кресельный подъемник застрял на середине пути через ущелье после того, как один из тросов порвался.

Напомним, что по меньшей мере 30 человек погибли и 100 получили ранения в результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана. Восемь вагонов Hazara Express перевернулись возле железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 км от города Карачи.