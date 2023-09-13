В Турции спасли спелеолога, который находился под землей 12 дней
В Турции спасли спелеолога, который 12 дней находился под землей в пещере Морка. Мужчина не мог самостоятельно выбраться.
Об этом сообщает The Times.
Спасение спелеолога
Марк Дики, которому 40 лет, заболел еще 31 августа, когда исследовал пещеру Морка — отдаленный комплекс извилистых подземных ходов на юге Турции.
У него развилось желудочное кровотечение, поэтому он не смог выбраться назад. Мужчина оказался в ловушке.
Спасательная операция длилась девять дней. В нем приняли участие более 150 спасателей и медиков из Турции, Хорватии, Италии и других стран.
Сначала Марку Дики сделали переливание крови прямо в пещере, после чего несколько дней осторожно вытаскивали на поверхность.
Сейчас спелеолог находится в удовлетворительном состоянии в больнице.
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