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В Турции спасли спелеолога, который находился под землей 12 дней

13 сентября 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Турции спасли спелеолога, который находился под землей 12 дней
Спелеолог Марк Дики. Фото: The Times
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Турции спасли спелеолога, который 12 дней находился под землей в пещере Морка. Мужчина не мог самостоятельно выбраться.

Об этом сообщает The Times.

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Спасение спелеолога

Марк Дики, которому 40 лет, заболел еще 31 августа, когда исследовал пещеру Морка — отдаленный комплекс извилистых подземных ходов на юге Турции.

Глубина, на которой находился спелеолог Марк Дики
Глубина, на которой находился спелеолог. Фото: The Times

У него развилось желудочное кровотечение, поэтому он не смог выбраться назад. Мужчина оказался в ловушке.

Спасательная операция длилась девять дней. В нем приняли участие более 150 спасателей и медиков из Турции, Хорватии, Италии и других стран.

Сначала Марку Дики сделали переливание крови прямо в пещере, после чего несколько дней осторожно вытаскивали на поверхность.

Спасение спелеолога Марка Дики
Спасение спелеолога. Фото: The Times

Сейчас спелеолог находится в удовлетворительном состоянии в больнице.

Напомним, в Харькове полицейские спасли ребенка, который более суток пробыл сам в закрытой квартире. Произошло это в Холодногорском районе.

Также мы писали, что военные спецподразделения Пакистана находились в горной местности Баттаграмма, пытаясь уволить шестерых детей и двух педагогов. Они оказались в ловушке на канатной кресельной дороге на высоте около 274 метров над глубоким ущельем.

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