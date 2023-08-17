У Полтаві рятувальники визволили дитину, яка застрягла в поштоматі
У Полтаві 16 серпня в поштоматі застрягла дитина та не змогла самотужки звідти вибратися. Сталося це на вулиці Небесної Сотні.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Полтавській області.
Чи постраждала дитина
"За допомогою аварійно-рятувального інструменту вдалося швидко визволити дитину. На щастя, така подія для неї відбулася лише переляком. Пильнуйте за дітьми, щоб не виникало небезпечних подій, які загрожують їх життю", — наголосили у повідомленні.
Загалом для визволення дитини залучили чотирьох працівників особового складу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини на одну спеціальну аварійно-рятувальну машину.
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