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У Полтаві рятувальники визволили дитину, яка застрягла в поштоматі

17 серпня 2023 15:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Полтаві рятувальники визволили дитину, яка застрягла в поштоматі
Бійці ДСНС рятують дитину, яка не може вибратися з поштомату. Фото: ДСНС у Полтавській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Полтаві 16 серпня в поштоматі застрягла дитина та не змогла самотужки звідти вибратися. Сталося це на вулиці Небесної Сотні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Полтавській області.

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"За допомогою аварійно-рятувального інструменту вдалося швидко визволити дитину. На щастя, така подія для неї відбулася лише переляком. Пильнуйте за дітьми, щоб не виникало небезпечних подій, які загрожують їх життю", — наголосили у повідомленні.

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Бійці ДСНС рятують дитину, яка не може вибратися з поштомату. Фото: ДСНС у Полтавській області

Загалом для визволення дитини залучили чотирьох працівників особового складу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини на одну спеціальну аварійно-рятувальну машину.

На зображенні може бути: водонагрівач
Поштомат, в якому застрягла дитина. Фото: ДСНС у Полтавській області

Раніше у Києві ескалатор зажував ногу дівчині. Сходинка ескалатора провалилася, а нога разом з нею.

Нагадаємо, на Київщині в Борисполі сталося незвичайне займання житлового будинку. Причиною пожежі стали сонячні промені, які проникли до будинку через вікно.

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