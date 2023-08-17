У Полтаві рятувальники визволили дитину, яка застрягла в поштоматі

Бійці ДСНС рятують дитину, яка не може вибратися з поштомату. Фото: ДСНС у Полтавській області

У Полтаві 16 серпня в поштоматі застрягла дитина та не змогла самотужки звідти вибратися. Сталося це на вулиці Небесної Сотні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Полтавській області.

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"За допомогою аварійно-рятувального інструменту вдалося швидко визволити дитину. На щастя, така подія для неї відбулася лише переляком. Пильнуйте за дітьми, щоб не виникало небезпечних подій, які загрожують їх життю", — наголосили у повідомленні.

Бійці ДСНС рятують дитину, яка не може вибратися з поштомату. Фото: ДСНС у Полтавській області

Загалом для визволення дитини залучили чотирьох працівників особового складу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини на одну спеціальну аварійно-рятувальну машину.

Поштомат, в якому застрягла дитина. Фото: ДСНС у Полтавській області

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