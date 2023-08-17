В Полтаве спасатели освободили застрявшего в почтомате ребенка
В Полтаве 16 августа в почтмате застрял ребенок и не смог самостоятельно выбраться оттуда. Случилось это на улице Небесной Сотни.
Об этом сообщила прессслужба ГСЧС в Полтавской области.
Пострадал ли ребенок
"С помощью аварийно-спасательного инструмента удалось быстро освободить ребенка. К счастью, данное событие для него произошло лишь испугом. Следите за детьми, чтобы не возникало опасных событий, угрожающих их жизни", — отметили в сообщении.
В общей сложности для освобождения ребенка привлекли четырех работников личного состава 3-й государственной пожарно-спасательной части на одну специальную аварийно-спасательную машину.
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