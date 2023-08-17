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В Полтаве спасатели освободили застрявшего в почтомате ребенка

17 августа 2023 15:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Полтаве спасатели освободили застрявшего в почтомате ребенка
Бойцы ГСЧС спасают ребенка, который не может выбраться из почтомата. Фото: ГСЧС в Полтавской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Полтаве 16 августа в почтмате застрял ребенок и не смог самостоятельно выбраться оттуда. Случилось это на улице Небесной Сотни.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС в Полтавской области.

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"С помощью аварийно-спасательного инструмента удалось быстро освободить ребенка. К счастью, данное событие для него произошло лишь испугом. Следите за детьми, чтобы не возникало опасных событий, угрожающих их жизни", — отметили в сообщении.

Нет описания фотографии.
Бойцы ГСЧС спасают ребенка, который не может выбраться из почтомата. Фото: ГСЧС в Полтавской области

В общей сложности для освобождения ребенка привлекли четырех работников личного состава 3-й государственной пожарно-спасательной части на одну специальную аварийно-спасательную машину.

На картинке может быть: водонагреватель
Почтомат, в котором застрял ребенок. Фото: ГСЧС в Полтавской области

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