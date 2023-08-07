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Вибух будинку в Полтаві: поліція з'ясовує обставини події

7 серпня 2023 12:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вибух будинку в Полтаві: поліція з'ясовує обставини події
Будинок у Полтаві, який постраждав через вибух. Фото: МВС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Поліція встановлює обставини вибуху у багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту було травмовано троє людей.

Про це повідомили в МВС України.

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"Мешканців будинку, де стався вибух, евакуювали. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько 8 літрів", — розповіли в поліції 

Постраждалі під час вибуху в будинку

В поліції також повідомили, що унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їх 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні.

Вибух у будинку в Полтаві стався вночі. Фото: МВС
Руйнування всередині будинку. Фото: МВС

Також встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку. 

Слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі) Кримінального кодексу України.

На даний момент слідчі дії тривають.

Раніше ми розповідали, у Київській області згорів магазин. Пожежа сталася у місті Вишневе, що під Києвом, в ніч на 6 жовтня.

Нагадаємо, на території судноремонтного заводу в місті Ізмаїл виникла пожежа. Палав пришвартований буксир, який знаходився там на ремонті.

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