Вибух будинку в Полтаві: поліція з'ясовує обставини події

Будинок у Полтаві, який постраждав через вибух. Фото: МВС

Поліція встановлює обставини вибуху у багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту було травмовано троє людей.

Про це повідомили в МВС України.

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"Мешканців будинку, де стався вибух, евакуювали. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько 8 літрів", — розповіли в поліції

Постраждалі під час вибуху в будинку

В поліції також повідомили, що унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їх 44-річний сусід. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні.

Вибух у будинку в Полтаві стався вночі. Фото: МВС

Руйнування всередині будинку. Фото: МВС

Також встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджено декілька квартир житлового будинку.

Слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі) Кримінального кодексу України.

На даний момент слідчі дії тривають.

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