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Взрыв дома в Полтаве: полиция выясняет обстоятельства происшествия

7 августа 2023 12:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Взрыв дома в Полтаве: полиция выясняет обстоятельства происшествия
Дом в Полтаве, пострадавший из-за взрыва. Фото: МВД
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в многоквартирном доме. В результате инцидента были травмированы три человека.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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"Жителей дома, где произошел взрыв, эвакуировали. Во время проведения первоочередных следственных действий установлено, что между двумя квартирами на третьем этаже взорвался туристический газовый баллон объемом около 8 литров", — рассказали в полиции.

Пострадавшие при взрыве дома

В полиции также сообщили, что в результате взрыва телесные повреждения получил 73-летний владелец газового баллона, его 72-летняя жена и их 44-летний сосед. Пострадавших с ожогами разной степени и травмами медики госпитализировали в больницу.

Взрыв в доме в Полтаве произошел ночью. Фото: МВД
Разрушение внутри дома. Фото: МВД

Также установлено, что в результате взрыва повреждены несколько квартир жилого дома.

Следователями полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло возникновение пожара или аварии, причиненный вред здоровью людей или имущественный вред в большом размере) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Раньше мы рассказывали, в Киевской области сгорел магазин. Пожар произошел в городе Вишневое, что под Киевом, в ночь на 6 октября.

Напомним, на территории судоремонтного завода в городе Измаил возник пожар. Пылал пришвартованный буксир, который находился там на ремонте.

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