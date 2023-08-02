У Туреччині працівники готелю побили стільцями туриста з РФ

Бійка в Туреччині. Фото: скриншот з відео

У Туреччині працівники п'ятизіркового готелю побили російського туриста з Підмосков'я. Після бійки чоловік потрапив до лікарні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Побиття росіянина у Туреччині

Громадянин РФ Микита полетів зі своєю дівчиною та сестрою відпочивати в Loxia Comfort Club у турецьке місто Сіде. У перший день вони пішли в ресторан, який був у готелі. За їхніми словами, до них підсів п'яний фотограф Річард та запропонував разом покурити кальян. Він попросив принести йому коктейль як "оплату". Росіяни погодилися на пропозицію Річарда. Після алкогольних напоїв фотограф почав поводитися агресивно та фліртувати з сестрою Микити. Після цього чоловік пішов до інших туристів.

Через кілька хвилин Річард вдарив чоловіка з Естонії. Микита вирішив розборонити бійку. Почувши конфлікт, прийшла охорона та адміністратор готелю. Вони почали кидати у туристів стільці. Внаслідок бійки у Микити багато відкритих травм, синців та травма голови. Наразі він перебуває на денному стаціонарі в лікарні.

Працівників готелю відсторонили від роботи на час перебування росіян в готелі. Туристам запропонували бунгало на пляжі, 25 хвилин масажу та безкоштовне відвідування ресторану як компенсацію.

Нагадаємо, російські туристи у Туреччині вкрали десятки кілограмів їжі в ресторані Анталії. Масштаби "гостинців", які вони хотіли привезти до РФ, вразили всіх працівників готелю.

Також ми писали, що у турецькій Аланьї охоронці готелю побили росіянина. Перед цим у нього та його дружину туристи кидали пляшки з водою, коли пара відпочивала біля басейну.

Додамо, в одному з ресторанів Чорногорії офіціанти побили неадекватних російських туристів, які влаштували дебош. Вони нападали на людей та трощили меблі.