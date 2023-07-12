Відібрали паспорти і залишили без їжі: туристів з РФ не пустили на відпочинок до Ізраїлю

Росіянин, який спить на підлозі в аеропорті. Фото: BAZA

Російських туристів не пустили на відпочинок до Ізраїлю. До того ж в них забрали паспорти та залишили без їжі, а також місця для ночівлі.

Про це повідомляє BAZA.

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Росіян не пустили до Ізраїлю

Декілька громадян РФ перебувають в аеропорту Тель-Авіва. Вони не можуть вилетіти додому. У росіян забрали паспорти, а також заборонили діставати речі з багажу. Вони не можуть придбати собі їжу або воду, адже не мають документів.

Одна з росіянок каже, що живе в аеропорту вже другий день. Людям доводиться спати на картонках на холодній підлозі.

"Ми б'ємо на сполох, нас депортували з Ізраїлю, не пояснивши причину, сказали, що мігруємо", — каже росіянка.

Громадяни РФ сподіваються, що їм допоможуть повернутися додому.

Нагадаємо, журналіст "Голосу Америки" зробив опитування серед відвідувачів російського культурного центру у Вашингтоні про те, як вони ставляться до війни, яку розпочала Росія в Україні. Реакція росіян була очевидною.

Також ми писали, що на таїландському острові Пхукет громадянин Російської Федерації заліз на найвідоміший храм на острові та просидів там декілька годин. Після спроб рятувальників зняти його він зістрибнув та помер.

Додамо, у турецькій Аланьї охоронці готелю побили росіянина. Перед цим у нього та його дружину туристи кидали пляшки з водою, коли пара відпочивала біля басейну.