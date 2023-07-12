Отобрали паспорта и оставили без еды: туристов из РФ не пустили на отдых в Израиль

Россиянин, который спит на полу в аэропорту. Фото: BAZA

Российских туристов не пустили на отдых в Израиль. К тому же у них забрали паспорта и оставили без еды, а также места для ночлега.

Об этом сообщает BAZA.

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Россиян не пустили в Израиль

Несколько граждан РФ находятся в аэропорту Тель-Авива. Они не могут вылететь домой. У россиян забрали паспорта, а также запретили доставать вещи из багажа. Они не могут приобрести себе еду или воду, ведь у них нет документов.

Одна из россиянок говорит, что живет в аэропорту уже второй день. Людям приходится спать на картонках на холодном полу.

"Мы бьем тревогу, нас депортировали из Израиля, не объяснив причину, сказали, что мигрируем", — говорит россиянка.

Граждане РФ надеются, что им помогут вернуться домой.

Напомним, журналист "Голоса Америки" сделал опрос среди посетителей российского культурного центра в Вашингтоне о том, как они относятся к войне, которую начала Россия в Украине. Реакция россиян была очевидна.

Также мы писали, что на таиландском острове Пхукет гражданин Российской Федерации залез на самый известный храм на острове и просидел там несколько часов. После попыток спасателей снять его он спрыгнул и умер.

Добавим, в турецкой Аланье охранники гостиницы избили россиянина. Перед этим у него и его жену туристы бросали бутылки с водой, когда пара отдыхала у бассейна.