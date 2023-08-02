В Турции работники отеля избили стульями туриста из РФ

Драка в Турции. Фото: скриншот с видео

В Турции работники пятизвездочного отеля избили российского туриста из Подмосковья. После драки мужчина попал в больницу.

Об этом сообщают росСМИ.

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Гражданин РФ Никита улетел со своей девушкой и сестрой отдыхать в Loxia Comfort Club в турецкий город Сиде. В первый день они пошли в ресторан, который был в отеле. По их словам, к ним подсел пьяный фотограф Ричард и предложил вместе покурить кальян. Он попросил принести ему коктейль как "оплату". Россияне согласились с предложением Ричарда. После алкогольных напитков фотограф начал вести себя агрессивно и флиртовать с сестрой Никиты. После этого мужчина пошел к другим туристам.

Через несколько минут Ричард ударил мужчину из Эстонии. Никита решил разнять драку. Услышав конфликт, пришла охрана и администратор гостиницы. Они стали бросать в туристов стулья. В результате драки у Никиты много открытых травм, синяков и травма головы. Сейчас он находится на дневном стационаре в больнице.

Работников отеля отстранили от работы на время пребывания россиян в отеле. Туристам предложили бунгало на пляже, 25 минут массажа и бесплатное посещение ресторана в качестве компенсации.

Напомним, российские туристы в Турции украли десятки килограммов еды в ресторане Анталии. Масштабы "гостинцев", которые они хотели привезти в РФ, поразили всех работников гостиницы.

Также мы писали, что в турецкой Аланьи охранники гостиницы избили россиянина. Перед этим у него и его жену туристы бросали бутылки с водой, когда пара отдыхал у бассейна.

Добавим, в одном из ресторанов Черногории официанты избили неадекватных российских туристов, устроивших дебош. Они нападали на людей и крушили мебель.