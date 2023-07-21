В хід пішли стільці: неадекватні російські туристи отримали стусанів у Чорногорії

Дебош росіян в Restaurant Monaco в Чорногорії. Фото: скриншот із відео

В одному з ресторанів Чорногорії офіціанти побили неадекватних російських туристів, які влаштували дебош. Вони нападали на людей та трощили меблі.

Про це повідомляє видання Vijesti.

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Дебош росіян в Чорногорії

Як відомо, в курортному містечку Рафаїловичі в Чорногорії російські туристи почали себе неадекватно поводити. Вони трощили меблі та нападали на людей. Проте офіціанти закладу, в якому влаштували дебош росіяни, зупинили туристів, використовуючи звичайні стільці.

У мережі з'явилось відповідне відео. Зазначається, що росіяни були в стані алкогольного сп'яніння. Перед цим вони заледве не збили мотоцикліста на своєму автомобілі та потрощили речі в приміщенні туристичного агентства, а згодом добрались і до ресторану.

У ресторані росіяни побили офіціанта і поранили його в голову. Після цього напали на власника закладу. Однак у цей момент працівники закладу за допомогою стільців вигнали нападників.

Нагадаємо, у Польщі подружжя віком 25-27 років привселюдно ображали українку через її національність. Чоловік та жінка були п'яні та агресивні: ледь не побили тернополянку та її трьох дітей.