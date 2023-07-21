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В ход пошли стулья: неадекватные российские туристы получили пинков в Черногории

21 июля 2023 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ход пошли стулья: неадекватные российские туристы получили пинков в Черногории
Дебош россиян в Restaurant Monaco в Черногории. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В одном из ресторанов Черногории официанты избили неадекватных российских туристов, устроивших дебош. Они нападали на людей и крушили мебель.

Об этом сообщает издание Vijesti.

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Как известно, в курортном городке Рафаиловичи в Черногории российские туристы начали себя неадекватно вести. Они разбили мебель и нападали на людей. Однако официанты заведения, в котором устроили дебош россияне, остановили туристов, используя обычные стулья.

В сети появилось соответствующее видео. Отмечается, что россияне находились в состоянии алкогольного опьянения. Перед этим они едва не сбили мотоциклиста на своем автомобиле и разбили вещи в помещении туристического агентства, а затем добрались и в ресторан.

В ресторане россияне избили официанта и ранили его в голову. После этого напали на владельца заведения. Однако в этот момент работники заведения взяли в руки стулья и с их помощью выгнали нападающих.

Напомним, в Польше супруги в возрасте 25-27 лет публично оскорбляли украинку из-за ее национальности. Мужчина и женщина были пьяны и агрессивны: чуть не избили тернополянку и ее троих детей.

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