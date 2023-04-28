У центральному районі Миколаєва пролунав гучний вибух: що відомо
Сьогодні ввечері, 28 квітня, у центральному районі Миколаєва пролунав гучний вибух. На місце події прибули поліцейські та медики.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Вибух у Миколаєві
За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибух пролунав о 20:15.
Повідомляють, що невідомий у піксельній формі кинув гранату в автівку. Внаслідок інциденту постраждала жінка. В неї осколкове поранення.
Також Telegram-канали пишуть, що мешканці міста чули звуки пострілів.
Нагадаємо, 17 квітня у Харківській області стався напад на людей, внаслідок якого троє людей отримали осколкові поранення. Інцидент стався в Вільхуватській громаді, де місцевий житель кинув гранату РГД під автомобіль, де були люди.
Також ми писали, що 16 квітня у Києві затримали чоловіка, який через ревнощі намагався вбити свою 33-річну знайому та її 37-річного товариша. Фігурант кинув гранату в людей.
Додамо, 1 квітня у Львові вибухнула граната РГН в багатоквартирному будинку. Працівники поліції порушили справу за даним фактом.