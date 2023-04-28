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В центральном районе Николаева прогремел громкий взрыв: что известно

28 апреля 2023 21:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В центральном районе Николаева прогремел громкий взрыв: что известно
Сотрудники полиции и скорой помощи на месте взрыва в Николаеве. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 28 апреля, в центральном районе Николаева раздался громкий взрыв. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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По информации местных Telegram-каналов, взрыв прогремел в 20:15.

Сообщается, что неизвестный в пиксельной форме бросил гранату в автомобиль. В результате инцидента пострадала женщина. У нее осколочное ранение.

Также Telegram-каналы пишут, что жители города слышали звуки выстрелов.

Напомним, 17 апреля в Харьковской области произошло нападение на людей, в результате которого три человека получили осколочные ранения. Инцидент произошел в Вильхуватской громаде, где местный житель бросил гранату РГД под автомобиль, где находились люди.

Также мы писали, что 16 апреля в Киеве задержали мужчину, который из-за ревности пытался убить свою 33-летнюю знакомую и ее 37-летнего товарища. Фигурант бросил гранату в людей.

Добавим, 1 апреля во Львове взорвалась граната РГН в многоквартирном доме. Сотрудники полиции возбудили дело по данному факту.

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