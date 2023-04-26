У столиці Кіпру згорів російський культурний центр
У будівлі Російського центру науки і культури в Нікосії (столиця Кіпру) сталася серйозна пожежа. Російські пропагандистські ЗМІ заявляють про підпал.
Про це повідомляє російське державне інформагентство "РИА-Новости".
Що відомо
Російські пропагандисти з посиланням на очевидців повідомляють, що йдеться про підпал.
Директор центру розповів, що будівля зазнала серйозних пошкоджень внаслідок пожежі.
Наразі вогнеборці уже загасили пожежу.
Нагадаємо, 24 квітня у Росії сталася чергова пожежа. У республіці Марій Ел палав освітній заклад.
Також ми писали, що у місті Люберці в Московській області Росії, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.
Додамо, у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.