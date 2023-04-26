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У столиці Кіпру згорів російський культурний центр

26 квітня 2023 15:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У столиці Кіпру згорів російський культурний центр
Пожежа у російському культурному центрі у Нікосії. Фото: РИА-Новости
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У будівлі Російського центру науки і культури в Нікосії (столиця Кіпру) сталася серйозна пожежа. Російські пропагандистські ЗМІ заявляють про підпал. 

Про це повідомляє російське державне інформагентство "РИА-Новости". 

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Що відомо 

Російські пропагандисти з посиланням на очевидців повідомляють, що йдеться про підпал. 

Пожежа у російському культурному центрі у Нікосії. Фото: РИА-Новости
Пожежа у російському культурному центрі у Нікосії. Фото: РИА-Новости
У Нікосії виникла пожежа у російському культурному центрі. Фото: РИА-Новости
У Нікосії виникла пожежа у російському культурному центрі. Фото: РИА-Новости

Директор центру розповів, що будівля зазнала серйозних пошкоджень внаслідок пожежі. 

Наразі вогнеборці уже загасили пожежу. 

Нагадаємо, 24 квітня у Росії сталася чергова пожежа. У республіці Марій Ел палав освітній заклад.

Також ми писали, що у місті Люберці в Московській області Росії, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.

Додамо, у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.

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