В столице Кипра сгорел российский культурный центр

Пожар в российский культурном центре в Никосии. Фото: РИА-Новости

В здании Российского центра науки и культуры в Никосии (столица Кипра) произошел серьезный пожар. Российские пропагандистские СМИ заявляют о поджоге.

Об этом сообщает российское государственное информагентство "РИА-Новости".

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Российские пропагандисты со ссылкой на очевидцев сообщают, что речь идет о поджоге.

Пожар в русском культурном центре в Никосии. Фото: РИА-Новости

В Никосии возник пожар в русском культурном центре. Фото: РИА-Новости

Директор центра рассказал, что здание получило серьезные повреждения в результате пожара.

Пожарные уже потушили огонь.

Напомним, 24 апреля в России произошел очередной пожар. В республике Марий Эл пылало образовательное учреждение.

Также мы писали, что в городе Люберцы в Московской области России, 22 апреля, утром разразился масштабный пожар. Загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Добавим, в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.