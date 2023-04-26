В столице Кипра сгорел российский культурный центр
В здании Российского центра науки и культуры в Никосии (столица Кипра) произошел серьезный пожар. Российские пропагандистские СМИ заявляют о поджоге.
Об этом сообщает российское государственное информагентство "РИА-Новости".
Что известно
Российские пропагандисты со ссылкой на очевидцев сообщают, что речь идет о поджоге.
Директор центра рассказал, что здание получило серьезные повреждения в результате пожара.
Пожарные уже потушили огонь.
Напомним, 24 апреля в России произошел очередной пожар. В республике Марий Эл пылало образовательное учреждение.
Также мы писали, что в городе Люберцы в Московской области России, 22 апреля, утром разразился масштабный пожар. Загорелся цех по утилизации пластика и резины.
Добавим, в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.