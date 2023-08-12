У столиці борються за життя 16-річного хлопця, якого нібито напідпитку збив син екснардепа

Поранений хлопець в реанімації. Фото: Facebook

У Києві борються за життя 16-річного хлопця, якого нібито напідпитку збив син екснардепа. Постраждалий заразу комі. А його батьки переживають, що винуватець ДТП може уникнути покарання.

Про це батьки постраждалого хлопця написали у Facebook.

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Батьки постраждалого Олексія Клименка розповіли подробиці трагедії.

За їхніми словами, ДТП сталася 3 серпня 2023 року близько 23 години на ділянці Коростишів-Мамрин.

"За кермом автомобіля Volkswagen Passat у стані алкогольного сп’яніння перебував Заєць Роман, який навіть не помітив, що збив дитину, а навпаки замітав сліди, знімав номера, і ховав свій автомобіль", — написали батьки Олексія.

Винуватець трагедїї втік з місця ДТП.

Пошкоджена автівка. Фото: Facebook

А самого Олексія Клименка в тяжкому стані доправили спочатку до Коростишівської лікарні, зараз він перебуває у лікарні "Охматдит" в Києві.

Повідомляється, що батько Романа Зайця — Володимир Заєць, народний депутат попередній скликань Соціал-демократичної партії (о). Через його політичне минуле та "зв‘язки" батьки постраждалого хвилюються, що ця ДТП може зійти Роману з рук.

Пошкоджена автівка. Фото: Facebook

Нагадаємо, 10 серпня на трасі Київ — Одеса поблизу села Насташка сталася смертельна ДТП. Там відбулось зіткнення двох автомобілів. Від отриманих травм водій та пасажир автомобіля "ВАЗ" загинули на місці події. Водія Citroen з травмами шпиталізували до лікарні.