В столице борются за жизнь 16-летнего парня, которого якобы под хмельком сбил сын экснардепа

Раненый парень в реанимации. Фото: Facebook

В Киеве борются за жизнь 16-летнего парня, которого якобы под хмельком сбил сын экснардепа. Пострадавший заразу коми. Его родители переживают, что виновник ДТП может избежать наказания.

Об этом родители пострадавшего парня написали в Facebook.

Читайте также:

ДТП с участием сына нардепа

Родители пострадавшего Алексея Клименко рассказали о подробностях трагедии.

По их словам, ДТП произошло 3 августа 2023 года около 23 часов на участке Коростышев-Мамрин.

"За рулем автомобиля Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения находился Заец Роман, который даже не заметил, что сбил ребенка, а наоборот замечал следы, снимал номера и прятал свой автомобиль", — написали родители Алексея.

Виновник трагедии скрылся с места ДТП.

Автомобиль после ДТП. Фото: Facebook

А самого Алексея Клименко в тяжелом состоянии доставили сначала в Коростышевскую больницу, сейчас он находится в больнице "Охматдит" в Киеве.

Сообщается, что отец Романа Зайца — Владимир Заец, народный депутат предыдущего созыва Социал-демократической партии (о). Из-за его политического прошлого и "связей" родители пострадавшего волнуются, что это ДТП может сойти Роману с рук.

Автомобиль после ДТП. Фото: Facebook

Напомним, 10 августа на трассе Киев — Одесса вблизи села Насташка произошло смертельное ДТП. Там произошло столкновение двух автомобилей. От полученных травм водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли на месте происшествия. Водителя Citroen с травмами госпитализировали в больницу.