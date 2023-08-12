Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В столице борются за жизнь 16-летнего парня, которого якобы под хмельком сбил сын экснардепа arrow

В столице борются за жизнь 16-летнего парня, которого якобы под хмельком сбил сын экснардепа

12 августа 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В столице борются за жизнь 16-летнего парня, которого якобы под хмельком сбил сын экснардепа
Раненый парень в реанимации. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Киеве борются за жизнь 16-летнего парня, которого якобы под хмельком сбил сын экснардепа. Пострадавший заразу коми. Его родители переживают, что виновник ДТП может избежать наказания.

Об этом родители пострадавшего парня написали в Facebook.

Читайте также:

ДТП с участием сына нардепа

Родители пострадавшего Алексея Клименко рассказали о подробностях трагедии.

По их словам, ДТП произошло 3 августа 2023 года около 23 часов на участке Коростышев-Мамрин.

"За рулем автомобиля Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения находился Заец Роман, который даже не заметил, что сбил ребенка, а наоборот замечал следы, снимал номера и прятал свой автомобиль", — написали родители Алексея.

Виновник трагедии скрылся с места ДТП.

Автомобиль после ДТП. Фото: Facebook

А самого Алексея Клименко в тяжелом состоянии доставили сначала в Коростышевскую больницу, сейчас он находится в больнице "Охматдит" в Киеве.

Сообщается, что отец Романа Зайца — Владимир Заец, народный депутат предыдущего созыва Социал-демократической партии (о). Из-за его политического прошлого и "связей" родители пострадавшего волнуются, что это ДТП может сойти Роману с рук.

Автомобиль после ДТП. Фото: Facebook

Напомним, 10 августа на трассе Киев — Одесса вблизи села Насташка произошло смертельное ДТП. Там произошло столкновение двух автомобилей. От полученных травм водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли на месте происшествия. Водителя Citroen с травмами госпитализировали в больницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 11 августа: увольнение "военкомов" и обстрел Прикарпатья

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз