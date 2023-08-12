В столице борются за жизнь 16-летнего парня, которого якобы под хмельком сбил сын экснардепа
В Киеве борются за жизнь 16-летнего парня, которого якобы под хмельком сбил сын экснардепа. Пострадавший заразу коми. Его родители переживают, что виновник ДТП может избежать наказания.
Об этом родители пострадавшего парня написали в Facebook.
ДТП с участием сына нардепа
Родители пострадавшего Алексея Клименко рассказали о подробностях трагедии.
По их словам, ДТП произошло 3 августа 2023 года около 23 часов на участке Коростышев-Мамрин.
"За рулем автомобиля Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения находился Заец Роман, который даже не заметил, что сбил ребенка, а наоборот замечал следы, снимал номера и прятал свой автомобиль", — написали родители Алексея.
Виновник трагедии скрылся с места ДТП.
А самого Алексея Клименко в тяжелом состоянии доставили сначала в Коростышевскую больницу, сейчас он находится в больнице "Охматдит" в Киеве.
Сообщается, что отец Романа Зайца — Владимир Заец, народный депутат предыдущего созыва Социал-демократической партии (о). Из-за его политического прошлого и "связей" родители пострадавшего волнуются, что это ДТП может сойти Роману с рук.
Напомним, 10 августа на трассе Киев — Одесса вблизи села Насташка произошло смертельное ДТП. Там произошло столкновение двух автомобилей. От полученных травм водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли на месте происшествия. Водителя Citroen с травмами госпитализировали в больницу.