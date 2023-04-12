У США виникла масштабна пожежа на сміттєпереробному заводі: оголошено евакуацію

Пожежа на сміттєпереробному заводі в Річмонді, США. Фото: Kevin Shook/Global Media Enterprise

У американському місті Річмонд на сході штату Індіана сталася пожежа на заводі з переробки сміття. Через токсичний дим влада міста була змушена оголосити про евакуацію близько 2000 людей. Очікується, що пожежа триватиме ще кілька днів.

Про це повідомляє CNN.

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Що горить

Зазначається, що на заводі, де спалахнула пожежа, була пластмаса, від горіння якої і виділяється токсичний дим.

"Існує безліч різних хімічних речовин, які виділяє пластик, коли він горить, і це викликає занепокоєння" — заявив маршал пожежної охорони штату Індіана Стів Джонс у коментарі для телебачення.

Внаслідок пожежі на заводі у США піднялася хмара токсичного диму. Фото: Kevin Shook Global Media Enterprise

Він додав, що пожежа, імовірно, триватиме ще декілька днів, тому було ухвалено рішення про евакуацію.

Зазначається, що пожежники, які прибули на об’єкт, знайшли охоплений вогнем напівпричіп позаду однієї з будівель заводу. У пожежній службі кажуть, вантажівка була завантажена "пластиком невідомого типу", і вогонь поширився на інші купи пластику навколо неї, а потім і на будівлю заводу.

Подробиці про те, чому почалася пожежа в напівпричепі, не повідомляються.

Евакуація

Людям, які проживають неподалік від місця (у радіусі приблизно 1 км) від пожежі видано наказ про евакуацію, але влада може змінити наказ, якщо напрямок вітру зміниться.

"Ми не очікуємо, що наказ про евакуацію буде скасовано сьогодні ввечері. За потреби автобус залишиться на місці, а притулки готові прийняти громадян із цього району", — заявив мер Річмонда Дейв Сноу.

BREAKING NEWS | Wayne Co. EMA is asking people to evacuate or shelter in place because of a large industrial fire in the area of 358 NW F Street in Richmond. The Battalion Chief says, "all hands are on deck."

📹 Credit: Michael & Barb Lindsey pic.twitter.com/FEcnEGwgPN — WRTV Indianapolis (@wrtv) April 11, 2023

Наказ про евакуацію торкнувся близько 2000 жителів. Офіційні особи заявили, що очікують тестування моніторингу повітря та результати, щоб визначитися, скільки часу діятиме наказ про евакуацію.

Мешканців, які знайшли на своїх подвір’ях уламки від пожежі, попросили не чіпати їх, адже уламки можуть бути токсичними.

Через масштабну пожежу також були скасовані заняття у навчальних закладах.

Труднощі з ліквідацією пожежі

За словами Брауна, у пожежників виникли проблеми з доступом до об’єкта: купи пластику блокували під’їзні шляхи.

"Це створює серйозну проблему, оскільки ми маємо доступ лише до однієї сторони будівлі", — додав він.

Полум'я поширилося на кілька будівель на місці, але екіпажам вдалося зупинити поширення вогню до того, як він перекинувся на житлові райони.

Наразі триває розслідування щодо причин пожежі.

Нагадаємо, раніше у німецькому Гамбурзі виникла масштабна пожежа на двох складах з пластиком. Влада поширила офіційне попередження, вказавши на небезпеку токсичного диму.