В США возник масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе: объявлена эвакуация

Пожар на мусороперерабатывающем заводе в Ричмонде, США. Фото: Kevin Shook/Global Media Enterprise

В американском городе Ричмонд на востоке штата Индиана произошел пожар на заводе по переработке мусора. Из-за токсического дыма власти города были вынуждены объявить об эвакуации около 2000 человек. Ожидается, что пожар будет продолжаться еще несколько дней.

Об этом сообщает CNN.

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Что горит

Отмечается, что на заводе, где вспыхнул пожар, была пластмасса, от горения которой и выделяется токсический дым.

"Существует множество различных химических веществ, которые выделяет пластик, когда он горит, и это вызывает беспокойство", — заявил маршал пожарной охраны штата Индиана Стив Джонс в комментарии для телевидения.

В результате пожара на заводе в США поднялось облако токсического дыма. Фото: Kevin Shook Global Media Enterprise

Он добавил, что пожар, вероятно, продлится еще несколько дней, поэтому было принято решение об эвакуации.

Отмечается, что прибывшие на объект пожарные нашли охваченный огнем полуприцеп позади одного из зданий завода. В пожарной службе говорят, грузовик был загружен "пластиком неизвестного типа", и огонь распространился на другие кучи пластика вокруг него, а затем и на здание завода.

Подробности о том, почему начался пожар в полуприцепе, не сообщается.

Эвакуация

Людям, проживающим неподалеку (в радиусе примерно 1 км) от места пожара выдан приказ об эвакуации, но власти могут изменить приказ, если направление ветра изменится.

"Мы не ожидаем, что приказ об эвакуации будет отменен сегодня вечером. При необходимости автобус останется на месте, а приюты готовы принять граждан из этого района", — заявил мэр Ричмонда Дэйв Сноу.

BREAKING NEWS | Wayne Co. EMA является оживление людей к evacuate or shelter в зоне большого промышленного пожара в районе 358 NW F Street в Richmond. Battalion Chief says, "all hands are on deck."

📹 Credit: Michael & Barb Lindsey pic.twitter.com/FEcnEGwgPN — WRTV Indianapolis (@wrtv) April 11, 2023

Приказ об эвакуации затронул около 2000 человек. Официальные лица заявили, что ожидают тестирования мониторинга воздуха и результатов, чтобы решить, сколько времени будет действовать приказ об эвакуации.

Жителей, нашедших на своих дворах обломки от пожара, попросили не трогать их, ведь обломки могут быть токсичными.

Из-за масштабного пожара также были отменены занятия в учебных заведениях.

Трудности с ликвидацией пожара

По словам Брауна, у пожарных возникли проблемы с доступом к объекту: кучи пластика блокировали подъездные пути.

"Это создает серьезную проблему, поскольку у нас есть доступ только к одной стороне здания", — добавил он.

Пламя распространилось на несколько построек на месте, но экипажам удалось остановить распространение огня до того, как он перекинулся на жилые районы.

В настоящее время продолжается расследование причин пожара.

Напомним, ранее в немецком Гамбурге возник масштабный пожар на двух складах с пластиком. Власти распространили официальное предупреждение, указав на опасность токсического дыма.