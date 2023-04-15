У SkyUp та МЗС спростували інформацію про захоплення українців у заручники в аеропорту Судану

Літак авіакомпанії SkyUp на стоянці в аеропорту "Бориспіль", Київ. Фото: Vasily Kudinov/Wikimedia Commons

Міністерство закордонних справ, а також компанія SkyUp спростовують інформацію, яка поширюється у ЗМІ з посиланням на допис української стюардеси у соцмережі, про нібито захоплення українських заручників в столиці Судану місті Хартум.

Про це повідомили PR-менеджер компанії SkyUp Наталія Калініченко, а також речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Коментар від SkyUp

PR-менеджер компанії SkyUp Наталія Калініченко у коментарі Новини.Live спростувала інформацію, що екіпажі літаків, які наразі залишаються у Судані, опинилися у заручниках.

"На даний момент інформація про те, що екіпажі в заручниках не відповідає дійсності", — зазначила вона.

Інформація від МЗС України

Речник МЗС Олег Ніколенко також повідомив, що інформація про захоплення українських заручників у Судані не підтверджується. За його словами, співробітники української авіакомпанії наразі перебувають у безпечному місці.

"Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані", — розповів Ніколенко.

Представник українського дипломатичного відомства також зазначив, що МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі.

Що відомо про ситуацію з українськими літаками у Судані

Сьогодні, 15 квітня, літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp загорівся внаслідок бойових дій під час спроби державного перевороту в Судані. Повітряні ворота в Хартумі захопили спецпризначенці Судану, які протистоять регулярній армії.

У компанії SkyUp повідомили, що 36 співробітників, які перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок.

На даний момент відомо, що в Судані на умовах мокрого лізингу працювали українські екіпажі та два літаки SkyUp. Це Boeing 737-800 з номерами UR-SQA та UR-SQH.

Літаки SkyUp Airlines перебувають в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-Ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, у Судані відбувається спроба військового перевороту. У низці міст Судану в суботу, 15 квітня, спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

У зв'язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан Хартумі громадянам України рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни. Міністерство закордонних справ України наголосило, що українським громадянам наразі варто відмовитись від подорожей до Судану. Водночас українцям, які вже знаходяться в країні МЗС радить залишатись в місцях свого проживання та уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу.