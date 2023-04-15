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У Судані спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування Африки: деталі

15 квітня 2023 14:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Судані спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування Африки: деталі
"Тачанка" армії Малі в Африці. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У ряді міст Судану в суботу, 15 квітня, спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Суперечності, що мали місце між різними силовими структурами африканської країни за останні місяці, переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст Судану.

Про це інформує Anadolu Ajansi.

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Зі столиці надходять повідомлення про перестрілки в районах Еркевіт, Спортивне містечко, околиці Генштабу та в резиденції лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Зіткнення у столиці почалися приблизно о 9:30 за місцевим часом. Сторони застосовують важке озброєння, над Хартумом здіймається густий дим. Перестрілки також відбуваються у районі міжнародного аеропорту Хартума.

Крім того, зазначається що зіткнення також є у містах Умдурман, Бахрі та Мораві.

У посольстві Туреччини у Хартумі закликали турецьких людей, які перебувають у Судані, не залишати свої будинки. Дипмісія також рекомендувала співгромадянам утриматися від подорожей до Судану без гострої необхідності.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня, прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду евакуювали неушкодженим після того, як підозрюваний кинув щось, схоже на димову шашку, під час виступу на відкритому повітрі на заході Японії.

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