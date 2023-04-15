В Судане вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования Африки: детали

"Тачанка" армии Мали в Африке. Фото: google.com

В ряде городов Судана в субботу, 15 апреля, вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. Противоречия, имевшие место между разными силовыми структурами африканской страны за последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов Судана.

Об этом информирует Anadolu Ajansi.

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Из столицы поступают сообщения о перестрелках в районах Эркевит, Спортивный городок, окрестности Генштаба и в резиденции лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Столкновения в столице начались примерно в 9:30 по местному времени. Стороны используют тяжелое вооружение, над Хартумом поднимается густой дым. Перестрелки также проходят в районе международного аэропорта Хартума.

Кроме того, отмечается, что столкновение также есть в городах Умдурман, Бахри и Морави.

В посольстве Турции в Хартуме призвали находящихся в Судане турецких людей не покидать свои дома. Дипмиссия также рекомендовала согражданам воздержаться от путешествий в Судан без острой необходимости.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, премьер-министра Японии Фумио Кисиду эвакуировали невредимым после того, как подозреваемый бросил что-то, похожее на дымовую шашку, во время выступления на открытом воздухе на западе Японии.