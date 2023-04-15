У Судані через бойові дії горить літак української авіакомпанії: подробиці

У Хартумі, Судан, в аеропорту загорівся літак компанії SkyUp, 15 квітня 2023 року. Фото: скріншот із відео avianews.com

Літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp загорівся внаслідок бойових дій під час спроби державного перевороту в Судані. Столичні повітряні ворота в Хартумі захопили спецпризначенці Судану, який протистоїть регулярній армії.

Про це повідомляє Avianews.com.

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Що відомо

На відео очевидців з аеропорту в Хартумі видно, що горить один із двох авіалайнерів SkyUp, які стояли поряд.

На віддаленій стоянці можна бачити пожежу іншого літака — Airbus A330.

Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся во время попытки государственного переворота в Судане. Воздушные ворота захватил спецназ Судана.



На видео очевидцев из столичного аэропорта в Хартуме видно, что горит один из двух авиалайнеров SkyUp, которые стояли рядом. pic.twitter.com/5438pt9YI3 — avianews.com (@avianewscom) April 15, 2023

На даний момент відомо, що в Судані на умовах мокрого лізингу працювали українські екіпажі та два літаки SkyUp. Це Boeing 737-800 з номерами UR-SQA та UR-SQH.

Коментар SkyUp

PR-менеджер компанії SkyUp Наталія Калініченко у коментарі Новини.Live також спростувала інформацію, що екіпажі літаків, які наразі залишаються у Судані, опинилися у заручниках.

"На даний момент інформація про те, що екіпажі в заручниках не відповідає дійсності", — зазначила вона.

На офіційному сайті компанії зазначають, що наразі відомо про спрацювання аварійного радіобую на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту міста Хартум.

"Встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 36 співробітників, що перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок.

"Наше головне завдання зараз — організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов’язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо", — додали у компанії.

Літаки SkyUp Airlines перебувають в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-Ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

Рекомендації українцям, які перебувають у Судані

У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан Хартумі громадянам України рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що українським громадянам наразі варто відмовитись від подорожей до Судану. Водночас українцям, які вже знаходяться в країні МЗС радить залишатись в місцях свого проживання та уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу.

МЗС також закликало українців, що наразі проживають в Судані повідомити свої дані посольству України в Єгипті: за номером +20 100 00 396 48 або на пошту: [email protected], чи почесному консульству України в Хартумі: за номером +249 91 230 2520.

Крім того, для отримання допомоги у разі загрози життю або здоров‘ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям слід звертатися за вищевказаними контактами або на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588 або на пошту: [email protected].

Нагадаємо, у Судані відбувається спроба військового перевороту. У низці міст Судану в суботу, 15 квітня, спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.