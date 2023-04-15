В Судане из-за боевых действий горит самолет украинской авиакомпании: подробности

В Хартуми, Судан, в аэропорту загорелся самолет компании SkyUp, 15 апреля 2023 года. Фото: скриншот из видео avianews.com

Самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся в результате боевых действий при попытке государственного переворота в Судане. Столичные воздушные ворота в Хартуме захватил спецназ Судана, который противостоит регулярной армии.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Что известно

На видео очевидцев из аэропорта в Хартуме видно, что горит один из двух стоящих рядом авиалайнеров SkyUp.

На удаленной стоянке можно увидеть пожар другого самолета — Airbus A330.

Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся во время попытки государственного переворота в Судане. Воздушные ворота захватил спецназ Судана.



На видео очевидцев из столичного аэропорта в Хартуме видно, что горит один из двух авиалайнеров SkyUp, стоявших рядом. pic.twitter.com/5438pt9YI3 — avianews.com (@avianewscom) April 15, 2023

В настоящее время известно, что в Судане на условиях мокрого лизинга работали украинские экипажи и два самолета SkyUp. Это Boeing 737-800 с номерами UR-SQA и UR-SQH.

Комментарий SkyUp

PR-менеджер компании SkyUp Наталья Калиниченко в комментарии Новини.Live также опровергла информацию, что экипажи самолетов, которые остаются в Судане, оказались в заложниках.

"На данный момент информация о том, что экипажи в заложниках не соответствуют действительности", — отметила она.

В настоящее время известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту города Хартум.

"Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 36 сотрудников, находящихся в стране, находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь.

"Наша главная задача сейчас — организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся на этот раз с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами. Мы обязательно сообщим о разрешении ситуации, как только это будет возможно", — добавили в компании.

Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияду и Джидду (Саудовскую Аравию).

Рекомендации украинцам, которые находятся в Судане

В связи с обострением ситуации безопасности в столице Республики Судан Хартуми гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что украинским гражданам стоит отказаться от путешествий в Судан. В то же время украинцам, которые уже находятся в стране, МИД советует оставаться в местах своего жительства и избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

МИД также призвал украинцев, проживающих в Судане сообщить свои данные посольству Украины в Египте: по номеру +20 100 00 396 48 или на почту: [email protected], или почетному консульству Украины в Хартуме: по номеру +249 91 230 2520.

Кроме того, для получения помощи при угрозе жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам следует обращаться за вышеуказанными контактами или на "горячую линию" МИД Украины: +380442381588 или на почту: [email protected] gov.ua.

Напомним, в Судане предпринимается попытка военного переворота. В ряде городов Судана в субботу, 15 апреля, вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.