В SkyUp и МИД опровергли информацию о захвате украинцев в заложники в аэропорту Судана

Самолет авиакомпании SkyUp на стоянке в аэропорту "Борисполь", Киев. Фото: Vasily Kudinov/Wikimedia Commons

Министерство иностранных дел, а также компания SkyUp опровергают информацию, которая распространяется в СМИ со ссылкой на сообщение украинской стюардессы в соцсети, о якобы захвате украинских заложников в столице Судана городе Хартум.

Об этом сообщили PR-менеджер компании SkyUp Наталья Калиниченко, а также спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Комментарий от SkyUp

PR-менеджер компании SkyUp Наталья Калиниченко в комментарии Новини. Live опровергла информацию, что экипажи самолетов, остающихся в Судане, оказались в заложниках.

"На данный момент информация о том, что экипажи в заложниках не соответствуют действительности", — отметила она.

Информация от МИД Украины

Спикер МИД Олег Николенко также сообщил, что информация о захвате украинских заложников в Судане не подтверждается. По его словам, сотрудники украинской авиакомпании находятся в безопасном месте.

"Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте. Ими заботится украинский почетный консул в Судане", — рассказал Николенко.

Представитель украинского дипломатического ведомства также отметил, что МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле.

Что известно о ситуации с украинскими самолетами в Судане

Сегодня, 15 апреля, самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся в результате боевых действий при попытке государственного переворота в Судане. Воздушные ворота в Хартуме захватили спецназовцы Судана, противостоящие регулярной армии.

В компании SkyUp сообщили, что 36 сотрудников, находящихся в стране, находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь.

В настоящее время известно, что в Судане на условиях мокрого лизинга работали украинские экипажи и два самолета SkyUp. Это Boeing 737-800 с номерами UR-SQA и UR-SQH.

Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияду и Джидду (Саудовскую Аравию).

Напомним, в Судане происходит попытка военного переворота. В ряде городов Судана в субботу, 15 апреля, вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

В связи с обострением ситуации безопасности в столице Республики Судан Хартуми гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что украинским гражданам стоит отказаться от путешествий в Судан. В то же время украинцам, которые уже находятся в стране, МИД советует оставаться в местах своего жительства и избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.