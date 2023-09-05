У Санкт-Петербурзі біля військкомату спрацював вибуховий пристрій: що відомо
В Росії в Санкт-Петербурзі у дворі військкомату спрацював саморобний вибуховий пристрій. Сталося це близько десятої години ранку.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
Як це сталося
"(Вибуховий пристрій. — Ред.) здетонував близько 10-ї години ранку у вентиляційній шахті військкомату на вулиці Крупської, що веде до покинутого бомбосховища. За попередніми даними (пристрій. — Ред.), було начинено приблизно 150 грамами пороху. На місці працюють вибухотехніки ФСБ", — йдеться у повідомленні.
Пожежі у місті
Зранку 3 вересня у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа. Очевидці розповідають про вибухи та стовп чорного диму у районі нафтобази "Ручьи".
Також на початку цього літа у місті спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим.
Нагадаємо, ввечері 30 серпня у Брянську, що в Росії, пролунали вибухи. Міністерство оборони РФ в атаці на місто традиційно звинувачує Україну.