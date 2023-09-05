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У Санкт-Петербурзі біля військкомату спрацював вибуховий пристрій: що відомо

5 вересня 2023 17:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Санкт-Петербурзі біля військкомату спрацював вибуховий пристрій: що відомо
Місце вибуху у Санкт-Петербурзі. Фото: Baza
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Росії в Санкт-Петербурзі у дворі військкомату спрацював саморобний вибуховий пристрій. Сталося це близько десятої години ранку. 

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

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Як це сталося

"(Вибуховий пристрій. — Ред.) здетонував близько 10-ї години ранку у вентиляційній шахті військкомату на вулиці Крупської, що веде до покинутого бомбосховища. За попередніми даними (пристрій. — Ред.), було начинено приблизно 150 грамами пороху. На місці працюють вибухотехніки ФСБ", — йдеться у повідомленні.

вибух у Санкт-Петербурзі
Скриншот допису

Пожежі у місті 

Зранку 3 вересня у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа. Очевидці розповідають про вибухи та стовп чорного диму у районі нафтобази "Ручьи".

Також на початку цього літа у місті спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим. 

Нагадаємо, ввечері 30 серпня у Брянську, що в Росії, пролунали вибухи. Міністерство оборони РФ в атаці на місто традиційно звинувачує Україну.

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