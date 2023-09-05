В Санкт-Петербурге возле военкомата сработало взрывное устройство: что известно
В России в Санкт-Петербурге во дворе военкомата сработало самодельное взрывное устройство. Произошло это около десяти часов утра.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.
Как это произошло
"(Взрывное устройство. — Ред.) сдетонировало около 10 часов утра в вентиляционной шахте военкомата на улице Крупской, ведущей к заброшенному бомбоубежищу. По предварительным данным (устройство. — Ред.), было начинено примерно 150 граммами пороха. На месте работают взрывотехники ФСБ", — говорится в сообщении.
Пожары в городе
Утром 3 сентября в Санкт-Петербурге произошел пожар. Очевидцы рассказывают о взрывах и столбе черного дыма в районе нефтебазы "Ручьи".
Также в начале этого лета в городе случился масштабный пожар. На месте возгорания поднялся густой черный дым.
Напомним, вечером 30 августа в Брянске, Россия, раздались взрывы. Министерство обороны РФ в атаке на город традиционно обвиняет Украину.