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В Санкт-Петербурге возле военкомата сработало взрывное устройство: что известно

5 сентября 2023 17:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Санкт-Петербурге возле военкомата сработало взрывное устройство: что известно
Место взрыва в Санкт-Петербурге. Фото: Baza
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России в Санкт-Петербурге во дворе военкомата сработало самодельное взрывное устройство. Произошло это около десяти часов утра.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

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Как это произошло

"(Взрывное устройство. — Ред.) сдетонировало около 10 часов утра в вентиляционной шахте военкомата на улице Крупской, ведущей к заброшенному бомбоубежищу. По предварительным данным (устройство. — Ред.), было начинено примерно 150 граммами пороха. На месте работают взрывотехники ФСБ", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Пожары в городе

Утром 3 сентября в Санкт-Петербурге произошел пожар. Очевидцы рассказывают о взрывах и столбе черного дыма в районе нефтебазы "Ручьи".

Также в начале этого лета в городе случился масштабный пожар. На месте возгорания поднялся густой черный дым.

Напомним, вечером 30 августа в Брянске, Россия, раздались взрывы. Министерство обороны РФ в атаке на город традиционно обвиняет Украину.

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