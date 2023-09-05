В Санкт-Петербурге возле военкомата сработало взрывное устройство: что известно

Место взрыва в Санкт-Петербурге. Фото: Baza

В России в Санкт-Петербурге во дворе военкомата сработало самодельное взрывное устройство. Произошло это около десяти часов утра.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

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Как это произошло

"(Взрывное устройство. — Ред.) сдетонировало около 10 часов утра в вентиляционной шахте военкомата на улице Крупской, ведущей к заброшенному бомбоубежищу. По предварительным данным (устройство. — Ред.), было начинено примерно 150 граммами пороха. На месте работают взрывотехники ФСБ", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Пожары в городе

Утром 3 сентября в Санкт-Петербурге произошел пожар. Очевидцы рассказывают о взрывах и столбе черного дыма в районе нефтебазы "Ручьи".

Также в начале этого лета в городе случился масштабный пожар. На месте возгорания поднялся густой черный дым.

Напомним, вечером 30 августа в Брянске, Россия, раздались взрывы. Министерство обороны РФ в атаке на город традиционно обвиняет Украину.