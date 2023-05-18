У Росії трапилась чергова аварія на залізниці

Потяги на вокзалах в Росії. Фото: росЗМІ

У четвер, 18 травня, на залізниці в Росії трапилася нова аварія. З рейок зійшли п'ять товарних вагонів.

Про це повідомляються в Telegram-каналі "Роспартизан".

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Що відомо

Відомо, що у Красноярському краї на ділянці Камарчага – Балай, п'ять товарних вагонів зійшли з рейок. Повідомляється про можливі затримки у русі поїздів та електричок.

Аварія на залізниці в РФ 18 травня. Фото: Telegram-канал/ "Роспартизан"

Партизани заявили, що мають зламати транспортну логістику Путіна.

"Партизанський залізничний опір стає активнішим з кожним днем. Ми маємо зламати транспортну логістику путінського султанату. І ми її зламаємо", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, нещодавно у Брянській області Російської Федерації залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалам.