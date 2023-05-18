У Росії трапилась чергова аварія на залізниці
У четвер, 18 травня, на залізниці в Росії трапилася нова аварія. З рейок зійшли п'ять товарних вагонів.
Про це повідомляються в Telegram-каналі "Роспартизан".
Що відомо
Відомо, що у Красноярському краї на ділянці Камарчага – Балай, п'ять товарних вагонів зійшли з рейок. Повідомляється про можливі затримки у русі поїздів та електричок.
Партизани заявили, що мають зламати транспортну логістику Путіна.
"Партизанський залізничний опір стає активнішим з кожним днем. Ми маємо зламати транспортну логістику путінського султанату. І ми її зламаємо", — йдеться у дописі.
Нагадаємо, нещодавно у Брянській області Російської Федерації залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалам.