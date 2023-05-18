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У Росії трапилась чергова аварія на залізниці

18 травня 2023 20:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії трапилась чергова аварія на залізниці
Потяги на вокзалах в Росії. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 18 травня, на залізниці в Росії трапилася нова аварія. З рейок зійшли п'ять товарних вагонів.

Про це повідомляються в Telegram-каналі "Роспартизан".

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Що відомо

Відомо, що у Красноярському краї на ділянці Камарчага – Балай, п'ять товарних вагонів зійшли з рейок. Повідомляється про можливі затримки у русі поїздів та електричок.

аварія на залізниці в РФ
Аварія на залізниці в РФ 18 травня. Фото: Telegram-канал/ "Роспартизан"

Партизани заявили, що мають зламати транспортну логістику Путіна.

"Партизанський залізничний опір стає активнішим з кожним днем. Ми маємо зламати транспортну логістику путінського султанату. І ми її зламаємо", — йдеться у дописі. 

Нагадаємо, нещодавно у Брянській області Російської Федерації залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалам.

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