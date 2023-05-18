В России произошла очередная авария на железной дороге

Поезда на вокзалах в России. Фото: росСМИ

В четверг, 18 мая, на железной дороге в России произошла новая авария. С рельсов сошли пять товарных вагонов.

Об этом сообщаются в Telegram-канале "Роспартизан".

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Что известно

Известно, что в Красноярском крае на участке Камарчага – Балай пять товарных вагонов сошли с рельсов. Сообщается о возможных задержках в движении поездов и электричек.

Авария на железной дороге в РФ 18 мая. Фото: Telegram-канал/ "Роспартизан"

Партизаны заявили, что должны сломать транспортную логистику Путина.

"Партизанский железнодорожный сопротивление становится активнее с каждым днем. Мы должны сломать транспортную логистику путинского султаната. И мы ее сломаем", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Брянской области Российской Федерации железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами.