В России произошла очередная авария на железной дороге
В четверг, 18 мая, на железной дороге в России произошла новая авария. С рельсов сошли пять товарных вагонов.
Об этом сообщаются в Telegram-канале "Роспартизан".
Что известно
Известно, что в Красноярском крае на участке Камарчага – Балай пять товарных вагонов сошли с рельсов. Сообщается о возможных задержках в движении поездов и электричек.
Партизаны заявили, что должны сломать транспортную логистику Путина.
"Партизанский железнодорожный сопротивление становится активнее с каждым днем. Мы должны сломать транспортную логистику путинского султаната. И мы ее сломаем", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Брянской области Российской Федерации железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами.