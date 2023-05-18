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В России произошла очередная авария на железной дороге

18 мая 2023 20:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России произошла очередная авария на железной дороге
Поезда на вокзалах в России. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 18 мая, на железной дороге в России произошла новая авария. С рельсов сошли пять товарных вагонов.

Об этом сообщаются в Telegram-канале "Роспартизан".

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Что известно

Известно, что в Красноярском крае на участке Камарчага – Балай пять товарных вагонов сошли с рельсов. Сообщается о возможных задержках в движении поездов и электричек.

авария на железной дороге в РФ
Авария на железной дороге в РФ 18 мая. Фото: Telegram-канал/ "Роспартизан"

Партизаны заявили, что должны сломать транспортную логистику Путина.

"Партизанский железнодорожный сопротивление становится активнее с каждым днем. Мы должны сломать транспортную логистику путинского султаната. И мы ее сломаем", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Брянской области Российской Федерации железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами.

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