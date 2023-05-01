У Брянській області потяг із нафтопродуктами зійшов із рейок
У Брянській області Російської Федерації залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалами.
Про це повідомляють росЗМІ.
У Росії потяг зійшов з рейок
"На перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг із 60 вагонами, навантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами, зійшов із рейок через пошкодження полотна", — йдеться у повідомленні.
На місці інциденту сталася пожежа.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що на залізничних коліях в Унецькому районі спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок цього із рейок зійшов потяг. За його словами, люди не постраждали.
Нагадаємо, у Ленінградській області підірвали лінію електропередач. Наразі невідомо, хто це зробив.
Також ми писали, що ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.
Додамо, 12 квітня у Бєлгородській області заявили про черговий обстріл. Росіяни розповіли, що український безпілотник нібито атакував свинокомплекс за 3 км від кордону. Після цього заявили, що підприємство обстріляли.