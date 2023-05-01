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У Брянській області потяг із нафтопродуктами зійшов із рейок

1 травня 2023 11:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Брянській області потяг із нафтопродуктами зійшов із рейок
Потяги в Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Брянській області Російської Федерації залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалами.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Росії потяг зійшов з рейок

"На перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг із 60 вагонами, навантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами, зійшов із рейок через пошкодження полотна", — йдеться у повідомленні.

На місці інциденту сталася пожежа. 

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що на залізничних коліях в Унецькому районі спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок цього із рейок зійшов потяг. За його словами, люди не постраждали.

В Брянской области поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов
Поїзд, який зійшов з рейок. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у Ленінградській області підірвали лінію електропередач. Наразі невідомо, хто це зробив. 

Також ми писали, що ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Додамо, 12 квітня у Бєлгородській області заявили про черговий обстріл. Росіяни розповіли, що український безпілотник нібито атакував свинокомплекс за 3 км від кордону. Після цього заявили, що підприємство обстріляли.

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