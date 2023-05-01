В Брянской области поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов

Поезда в России. Фото: росСМИ

В Брянской области Российской Федерации железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами.

Об этом сообщают росСМИ.

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В России поезд сошел с рельсов

"На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, груженый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна", — говорится в сообщении.

На месте инцидента произошел пожар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало неустановленное взрывное устройство. В результате этого с рельсов сошел поезд. По его словам, люди не пострадали.

Поезд, который сошел с рельсов. Фото: росСМИ

Напомним, в Ленинградской области взорвали линию электропередач. Пока неизвестно, кто это сделал.

Также мы писали, что вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Добавим, 12 апреля в Белгородской области заявили об очередном обстреле. Россияне рассказали, что украинский беспилотник якобы атаковал свинокомплекс в 3 км от границы. После этого заявили, что предприятие было обстреляно.