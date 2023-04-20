У Бєлгороді прогримів вибух: у мережі показали фото та відео величезної вирви

Наслідки вибуху у Бєлгороді, 20 квітня 2023. Фото: t.me/bazabazon

У російському місті Бєлгороді, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, прогримів потужний вибух. Жителі міста заявляють про обстріл.

Фото та відео наслідків вибуху жителі Бєлгорода поширюють у соцмережах.

Читайте також:

Що відомо

Як видно з фото та відео, на одній із вулиць у центрі міста утворилася величезна вирва.

Вирва від вибуху у Бєлгороді. Фото: t.me/bazabazon

Додамо, що за кілька хвилин до вибуху бєлгородські медіа публікували новину про те, що "над Бєлгородом гучно, є вильоти у бік Харкова". Варто зазначити, що ситуація у Харкові наразі спокійна.

Наслідки вибуху у Бєлгороді. Фото: t.me/zhest_belgorod

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що одну з машин ударною хвилею закинуло на дах магазину.

Машину у Бєлгороді після вибуху викинуло на дах магазину. Фото: t.me/bazabazon

Також місцеві жителі повідомляють про гучний свист, який було чутно перед вибухом.

Реакція влади

Губернатор Бєлгородської області підтвердив вибух у місті.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів. Є пошкодження вікон в сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів і повалило стовпи лінії електропередачі", — написав В'ячеслав Гладков у Telegram.

Нагадаємо, 11 квітня російські Telegram-канали заявили, що "безпілотник із бомбою" атакував аеропорт Бєлгорода. Летовище наразі закрили.

Також ми писали, що раніше у Бєлгородській області почали поширюватися пам'ятки з евакуації, які розміщені для мешканців багатьох місцевих сіл. У пам'ятках докладно викладено порядок дій у разі потреби евакуації на збірний пункт.

Додамо, 9 квітня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл села Вознесенівка Шебекинського міського округу. Він традиційно звинуватив ЗСУ.