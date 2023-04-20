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В Белгороде прогремел взрыв: в сети показали фото и видео огромной воронки

20 апреля 2023 22:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Белгороде прогремел взрыв: в сети показали фото и видео огромной воронки
Последствия взрыва в Белгороде, 20 апреля 2023 года. Фото: t.me/bazabazon
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В российском городе Белгороде, расположенном неподалеку от границы с Украиной, прогремел мощный взрыв. Жители города заявляют об обстреле.

Фото и видео последствий взрыва жители Белгорода распространяют в соцсетях.

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Что известно

Как видно из фото и видео, на одной из улиц в центре города образовалась огромная воронка.

Вырва от взрыва в Белгороде. Фото: t.me/bazabazon
Воронка от взрыва в Белгороде. Фото: t.me/bazabazon

Добавим, что за несколько минут до взрыва белгородские медиа публиковали новость о том, что "над Белгородом громко, есть вылеты в сторону Харькова". Стоит отметить, что ситуация в Харькове спокойная.

последствия взрыва в Белгороде Фото: t.me/zhest_belgorod
Последствия взрыва в Белгороде Фото: t.me/zhest_belgorod

Местные Telegram-каналы сообщают, что одну из машин ударной волной забросило на крышу магазина.

Машину в Белгороде после взрыва выбросило на крышу магазина. Фото: t.me/bazabazon
Машину в Белгороде после взрыва выбросило на крышу магазина. Фото: t.me/bazabazon

Также местные жители сообщают о громком свисте, который был слышен перед взрывом.

Реакція властей

Губернатор Белгородской области подтвердил взрыв в городе. 

"По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", — написал  Вячеслав Гладков в Telegram. 

Напомним, 11 апреля российские Telegram-каналы заявили, что "беспилотник с бомбой" атаковал аэропорт Белгорода. Аэродром пока закрыли.

Также мы писали, что раньше в Белгородской области начали распространяться памятки об эвакуации, которые размещены для жителей многих местных сел. В них подробно изложен порядок действий в случае необходимости эвакуации на сборный пункт.

9 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Он традиционно обвинил ВСУ.

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