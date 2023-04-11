У росії заявили про дронову атаку на аеропорт Бєлгорода

Аеропорт імені Шухова у Бєлгороді. Фото: tourister.ru

Російські Telegram-канали заявляють, що "безпілотник із бомбою" атакував аеропорт Бєлгорода. Летовище наразі закрили.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Читайте також:

Що відомо

"Безпілотник із бомбою атакував аеропорт Білгорода. Він врізався у паркан", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Baza, дрон літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав біля паркану аеропорту імені Шухова і вибухнув.

"Жертв та постраждалих немає, аеропорт зараз не працює. Вибух пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту", — зазначається у повідомленні.

За даними Telegram-каналу ASTRA, інцидент стався о 16:30 10 квітня.

Російське державне інформагентство "РИА-Новости" оприлюднило повідомлення про інцидент з посиланням на джерела у екстрених службах.

"Невідомий безпілотник упав у понеділок на території аеропорту в Бєлгороді, постраждалих немає, незначно пошкоджено огорожу", — йдеться у повідомленні.

Коментарів з боку представників влади російського регіону або правоохоронців станом на цю хвилину не було.

Зазначимо, аеропорт знаходиться за 35 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше у Бєлгородській області почали поширюватися пам'ятки з евакуації, які розміщені для мешканців багатьох місцевих сіл. У пам'ятках докладно викладено порядок дій у разі потреби евакуації на збірний пункт.

Влада Бєлгородської області раніше заявила, що 6 квітня у Валуйському міському окрузі збили безпілотник.