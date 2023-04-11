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В россии заявили о дроновой атаке на аэропорт Белгорода

11 апреля 2023 09:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В россии заявили о дроновой атаке на аэропорт Белгорода
Аэропорт имени Шухова в Белгороде. Фото: tourister.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские Telegram-каналы заявляют, что "беспилотник с бомбой" атаковал аэропорт Белгорода. Аэродром на данный момент закрыт.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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"Беспилотник с бомбой атаковал аэропорт Белгорода. Он врезался в забор", — говорится в сообщении.

По информации Baza, дрон самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал возле забора аэропорта имени Шухова и взорвался.

"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", — отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала ASTRA, инцидент произошел в 16:30 10 апреля. 

Российское государственное информагентство "РИА-Новости" обнародовало сообщение об инциденте со ссылкой на источники в экстренных службах.

"Неизвестный беспилотник упал в понедельник на территории аэропорта в Белгороде, пострадавших нет, незначительно повреждено ограждение", — говорится в сообщении.

Комментариев со стороны представителей власти российского региона или правоохранителей по состоянию на данный момент не было.

Отметим, аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной.

Напомним, ранее в Белгородской области начали распространяться памятки по эвакуации, которые размещены для жителей многих местных сел. В достопримечательностях подробно изложен порядок действий в случае необходимости эвакуации на сборный пункт.

Власти Белгородской области ранее заявили, что 6 апреля в Валуйском городском округе сбили беспилотник

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