В россии заявили о дроновой атаке на аэропорт Белгорода

Аэропорт имени Шухова в Белгороде. Фото: tourister.ru

Российские Telegram-каналы заявляют, что "беспилотник с бомбой" атаковал аэропорт Белгорода. Аэродром на данный момент закрыт.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Что известно

"Беспилотник с бомбой атаковал аэропорт Белгорода. Он врезался в забор", — говорится в сообщении.

По информации Baza, дрон самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал возле забора аэропорта имени Шухова и взорвался.

"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", — отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала ASTRA, инцидент произошел в 16:30 10 апреля.

Российское государственное информагентство "РИА-Новости" обнародовало сообщение об инциденте со ссылкой на источники в экстренных службах.

"Неизвестный беспилотник упал в понедельник на территории аэропорта в Белгороде, пострадавших нет, незначительно повреждено ограждение", — говорится в сообщении.

Комментариев со стороны представителей власти российского региона или правоохранителей по состоянию на данный момент не было.

Отметим, аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной.

Напомним, ранее в Белгородской области начали распространяться памятки по эвакуации, которые размещены для жителей многих местных сел. В достопримечательностях подробно изложен порядок действий в случае необходимости эвакуации на сборный пункт.

Власти Белгородской области ранее заявили, что 6 апреля в Валуйском городском округе сбили беспилотник.