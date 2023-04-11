В россии заявили о дроновой атаке на аэропорт Белгорода
Российские Telegram-каналы заявляют, что "беспилотник с бомбой" атаковал аэропорт Белгорода. Аэродром на данный момент закрыт.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Что известно
"Беспилотник с бомбой атаковал аэропорт Белгорода. Он врезался в забор", — говорится в сообщении.
По информации Baza, дрон самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал возле забора аэропорта имени Шухова и взорвался.
"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", — отмечается в сообщении.
По данным Telegram-канала ASTRA, инцидент произошел в 16:30 10 апреля.
Российское государственное информагентство "РИА-Новости" обнародовало сообщение об инциденте со ссылкой на источники в экстренных службах.
"Неизвестный беспилотник упал в понедельник на территории аэропорта в Белгороде, пострадавших нет, незначительно повреждено ограждение", — говорится в сообщении.
Комментариев со стороны представителей власти российского региона или правоохранителей по состоянию на данный момент не было.
Отметим, аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной.
Напомним, ранее в Белгородской области начали распространяться памятки по эвакуации, которые размещены для жителей многих местных сел. В достопримечательностях подробно изложен порядок действий в случае необходимости эвакуации на сборный пункт.
Власти Белгородской области ранее заявили, что 6 апреля в Валуйском городском округе сбили беспилотник.