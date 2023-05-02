Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Брянській області підірвали залізницю arrow

У Брянській області підірвали залізницю

2 травня 2023 21:35
оновлено: 22:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Брянській області підірвали залізницю
Залізнична станція "Сніжецька" у Брянській області. Фото: РосЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 2 травня, у Брянській області РФ трапився вибух на залізниці. Як наслідок — 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Вибух на залізниці

20 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок через підрив залізничних колій у Брянській області. За словами очевидців, перед аварією пролунало кілька вибухів, повідомляють росЗМІ. 

Як зазначається, постраждалих немає, відкритого горіння теж. Рух на ділянці Сніжецька — Білі Береги, де все сталося, припинено.

Внаслідок вибуху перекинулися кілька вагонів вантажного поїзда. На місце їдуть співробітники спецслужб.

Губернатор Брянської області прокоментував сьогоднішню "пригоду" 

"У районі залізничної станції Сніжецька спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Внаслідок події з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці", — написав він на своїй сторінці в Telegram

 


Нагадаємо, раніше ми писали, що у Брянській області пролунали вибухи. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB