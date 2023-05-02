У Брянській області підірвали залізницю

Залізнична станція "Сніжецька" у Брянській області. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 2 травня, у Брянській області РФ трапився вибух на залізниці. Як наслідок — 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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20 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок через підрив залізничних колій у Брянській області. За словами очевидців, перед аварією пролунало кілька вибухів, повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, постраждалих немає, відкритого горіння теж. Рух на ділянці Сніжецька — Білі Береги, де все сталося, припинено.

Внаслідок вибуху перекинулися кілька вагонів вантажного поїзда. На місце їдуть співробітники спецслужб.

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"У районі залізничної станції Сніжецька спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Внаслідок події з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці", — написав він на своїй сторінці в Telegram.



Нагадаємо, раніше ми писали, що у Брянській області пролунали вибухи.