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В Брянской области взорвали железную дорогу

2 мая 2023 21:35
обновлено: 22:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Брянской области взорвали железную дорогу
Железнодорожная станция "Снежецкая" в Брянской области. Фото: РосСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 2 мая, в Брянской области РФ произошел взрыв на железной дороге. Как следствие, 20 вагонов грузового состава сошли с путей.

Об этом сообщают российские СМИ .

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Взрыв на железной дороге

20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за подрыва железнодорожных путей в Брянской области. По словам очевидцев, перед аварией раздались несколько взрывов, сообщают росСМИ.

Как говорится, пострадавших нет, открытого горения тоже. Движение на участке Снежецкая — Белые Берега, где все произошло, приостановлено.

В результате взрыва перевернулись несколько вагонов грузового поезда. На место едут сотрудники спецслужб.

Губернатор Брянской области прокомментировал сегодняшнее "происшествие"

"В районе железнодорожной станции Снежецкая сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте", - написал он на своей странице в Telegram .

 


Напомним, ранее мы писали, что в Брянской области раздались взрывы.

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