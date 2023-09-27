У Росії масштабна пожежа: палає біля військового аеродрому

Пожежа в Росії. Фото: росЗМІ

У Росії в Московській області сьогодні, 27 вересня, розгорілася пожежа близько військового аеродрому. За попередньою інформацією, перед "фаєр-шоу" лунали вибухи.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що наразі пожежа палає в районі військового аеродрому "Чкаловський", який розташований у Щолково в Підмосков'ї.

Пожежа в російському Щолково. Фото: росЗМІ

За даними ЗМІ, видно, як у небо здіймається чорний дим. Про причини загоряння не повідомляють, однак деякі пабліки зазначають, що перед пожежею було чути вибухи.

Пожежа в російському Щолково. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що момент атаки нафтобази в російському Сочі, внаслідок якої спалахнув паливний резервуар потрапив на відео. У Росії стверджують, що базу атакував БпЛА.

Також ми писали, що рано-вранці 17 вересня в Орловській області Росії спалахнула сильна пожежа на нафтобазі. Тоді теж заявили, що це внаслідок "атаки БпЛА".

Додамо, що 16 вересня в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр, вогонь здійнявся високо в небо. Площа займання сягала близько 2000 кв. м.