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У Росії масштабна пожежа: палає біля військового аеродрому

27 вересня 2023 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Росії масштабна пожежа: палає біля військового аеродрому
Пожежа в Росії. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Росії в Московській області сьогодні, 27 вересня, розгорілася пожежа близько військового аеродрому. За попередньою інформацією, перед "фаєр-шоу" лунали вибухи.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Масштабна пожежа в Росії сьогодні 27 вересня

Зазначається, що наразі пожежа палає в районі військового аеродрому "Чкаловський", який розташований у Щолково в Підмосков'ї.

Пожежа в російському Щолково
Пожежа в російському Щолково. Фото: росЗМІ

За даними ЗМІ, видно, як у небо здіймається чорний дим. Про причини загоряння не повідомляють, однак деякі пабліки зазначають, що перед пожежею було чути вибухи.

Пожежа в російському Щолково
Пожежа в російському Щолково. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що момент атаки нафтобази в російському Сочі, внаслідок якої спалахнув паливний резервуар потрапив на відео. У Росії стверджують, що базу атакував БпЛА.

Також ми писали, що рано-вранці 17 вересня  в Орловській області Росії спалахнула сильна пожежа на нафтобазі. Тоді теж заявили, що це внаслідок "атаки БпЛА".

Додамо, що 16 вересня в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр, вогонь здійнявся високо в небо. Площа займання сягала близько 2000 кв. м. 

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