В России масштабный пожар: пылает у военного аэродрома

Пожар в России. Фото: росСМИ

В России в Московской области сегодня, 27 сентября, разгорелся пожар возле военного аэродрома. По предварительной информации, перед "файер-шоу" раздавались взрывы.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что пожар пылает в районе военного аэродрома "Чкаловский", который расположен в Щелково в Подмосковье.

Пожар в российском Щелково. Фото: росСМИ

По данным СМИ, видно, как в небо взвивается черный дым. О причинах возгорания не сообщают, однако некоторые паблики отмечают, что перед пожаром слышались взрывы.

Пожар в российском Щелково. Фото: росСМИ

Напомним, что момент атаки нефтебазы в российском Сочи, в результате которой вспыхнул топливный резервуар, попал на видео. В России говорят, что базу атаковал БпЛА.

Также мы писали, что ранним утром 17 сентября в Орловской области России вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. Тогда тоже заявили, что это в результате "атаки БпЛА".

Добавим, что 16 сентября в Санкт-Петербурге загорелся торговый центр, огонь поднялся высоко в небо. Площадь возгорания достигала около 2000 кв. м.