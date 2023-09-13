У Рівному водій дрифтував біля портретів загиблих воїнів: його затримали

Водій-порушник перед портретами загиблих воїнів. Фото: Скриншот

У Рівному зухвалий водій почав "дрифтувати" на вулиці Соборній. Прямісінько перед ним стояли портрети воїнів, які загинули на війні проти російських загарбників.

Про інцидент розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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"Одна Україна — два світи. Один на полі бою виборює свободу ціною життя, а інший — зухвалий, цинічний, дрифтує перед портретами загиблих Героїв", — прокоментував ситуацію Білошицький.

Білошицький повідомив, що порушника знайшли і притягнули до відповідальності. Ним був 21-річний водій автомобіля Ford Mustang.

"Схиліть голови та вшануйте пам'ять про полеглих, коли проходите повз, і не забувайте, якою ціною дається свобода — ціною життя наших людей", — закликав полісмен.

Раніше ми повідомляли, у Києві, в Святошинському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода. На дорогу раптово вибіг лось, який потрапив під колеса автомобіля.

Нагадаємо, увечері 11 вересня на трасі Устилуг — Луцьк — Рівне трапилася ДТП за участі двох автівок. Відомо, що внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.