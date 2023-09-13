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В Ровно водитель дрифтовал у портретов погибших воинов: его задержали

13 сентября 2023 12:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Ровно водитель дрифтовал у портретов погибших воинов: его задержали
Водитель-нарушитель перед портретами погибших воинов. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Ровно дерзкий водитель начал "дрифтовать" на улице Соборной. Прямо перед ним стояли портреты воинов, погибших на войне против руссийских захватчиков.

Об инциденте рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

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"Одна Украина — два мира. Один на поле боя борется за свободу ценой жизни, а другой — дерзкий, циничный, дрифтует перед портретами погибших Героев", — прокомментировал ситуацию Билошицкий.

Билошицкий сообщил, что нарушителя нашли и привлекли к ответственности. Им был 21-летний водитель автомобиля Ford Mustang.

"Склоните головы и почтите память о павших, когда проходите мимо, и не забывайте, какой ценой дается свобода — ценой жизни наших людей", — призвал полисмен.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в Святошинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На дорогу внезапно выбежал лось, попавший под колеса автомобиля.

Напомним, вечером 11 сентября на трассе Устилуг — Луцк — Ровно произошло ДТП с участием двух автомобилей. Известно, что в результате аварии пострадали пять человек.

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