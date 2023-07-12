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У Рівненській області здетонував вибуховий пристрій: загинули військові, — ЗМІ

12 липня 2023 15:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Рівненській області здетонував вибуховий пристрій: загинули військові, — ЗМІ
Військовий на навчаннях. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Рівненській області черз детонацію вибухового пристрою загинули двоє військовослужбовців, ще четверо були поранені. За інформацією місцевих ЗМІ, трагедія сталася у Вараському районі.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на Теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

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Як це сталося

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонації вибухового пристрою на Рівненщині, внаслідок чого загинули двоє військових. Ще четверо отримали поранення різного ступеню та були госпіталізовані",  — зазначила прес-секретарка Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

За її словами, нині слідчі з'ясовують всі обставини події.

Наразі невідомо деталі цього інциденту задля безпеки. 

"Попередня кваліфікація події — порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 414 КК України)", — додали у повідомленні.

Інциденти з військовими

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру офіцеру, який побив військового у Львівській області. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань разом із УВБ Держприкордонслужби завершили розслідування смертельної ДТП за участі військового у Бродах Львівської області. Прикордонник скоїв аварію під час руху військової колони.

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