Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Ровенской области сдетонировало взрывное устройство: погибли военные, — СМИ arrow

В Ровенской области сдетонировало взрывное устройство: погибли военные, — СМИ

12 июля 2023 15:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Ровенской области сдетонировало взрывное устройство: погибли военные, — СМИ
Военный на учениях. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Ровенской области из-за детонации взрывного устройства погибли двое военнослужащих, еще четверо были ранены. По информации местных СМИ, трагедия произошла в Варасском районе.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Теруправление Государственного бюро расследований в Хмельницком.

Читайте также:

Как это произошло

"Работники ДБР начали досудебное расследование по факту детонации взрывного устройства в Ровенской области, в результате чего погибли двое военных. Еще четверо получили ранения разной степени и были госпитализированы", — отметила пресс-секретарь Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

По ее словам, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Пока неизвестны детали этого инцидента в целях безопасности.

"Предыдущая квалификация происшествия — нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 414 УК Украины)", — добавили в сообщении.

Инциденты с военными

Ранее работники Государственного бюро расследований объявили подозрение офицеру, избившему военного во Львовской области.

Напомним, Государственное бюро расследований вместе с УВБ Госпогранслужбы завершили расследование смертельного ДТП с участием военного в Бродах Львовской области. Пограничник совершил аварию во время движения военной колонны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз