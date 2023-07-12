В Ровенской области сдетонировало взрывное устройство: погибли военные, — СМИ

Военный на учениях. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Ровенской области из-за детонации взрывного устройства погибли двое военнослужащих, еще четверо были ранены. По информации местных СМИ, трагедия произошла в Варасском районе.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Теруправление Государственного бюро расследований в Хмельницком.

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Как это произошло

"Работники ДБР начали досудебное расследование по факту детонации взрывного устройства в Ровенской области, в результате чего погибли двое военных. Еще четверо получили ранения разной степени и были госпитализированы", — отметила пресс-секретарь Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

По ее словам, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Пока неизвестны детали этого инцидента в целях безопасности.

"Предыдущая квалификация происшествия — нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 414 УК Украины)", — добавили в сообщении.

Инциденты с военными

Ранее работники Государственного бюро расследований объявили подозрение офицеру, избившему военного во Львовской области.

Напомним, Государственное бюро расследований вместе с УВБ Госпогранслужбы завершили расследование смертельного ДТП с участием военного в Бродах Львовской области. Пограничник совершил аварию во время движения военной колонны.