В Ровенской области сдетонировало взрывное устройство: погибли военные, — СМИ
В Ровенской области из-за детонации взрывного устройства погибли двое военнослужащих, еще четверо были ранены. По информации местных СМИ, трагедия произошла в Варасском районе.
Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Теруправление Государственного бюро расследований в Хмельницком.
Как это произошло
"Работники ДБР начали досудебное расследование по факту детонации взрывного устройства в Ровенской области, в результате чего погибли двое военных. Еще четверо получили ранения разной степени и были госпитализированы", — отметила пресс-секретарь Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.
По ее словам, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Пока неизвестны детали этого инцидента в целях безопасности.
"Предыдущая квалификация происшествия — нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 414 УК Украины)", — добавили в сообщении.
Инциденты с военными
Ранее работники Государственного бюро расследований объявили подозрение офицеру, избившему военного во Львовской области.
Напомним, Государственное бюро расследований вместе с УВБ Госпогранслужбы завершили расследование смертельного ДТП с участием военного в Бродах Львовской области. Пограничник совершил аварию во время движения военной колонны.