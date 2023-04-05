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На Житомирщині судитимуть командира, який кулаками "виховував" солдата

5 квітня 2023 09:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

ДБР завершило досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який лупцював строковика. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Зазначається, що він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Що передувало

Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив "провчити" солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Така "виховна бесіда" потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет.

 

Згодом 14 березня у мережі з'явилося відео нібито солдата з Житомирщини, якого побив офіцер. Строковик Богдан зі 190 навчального центру закликає "не гнобити" командира і запевняє, що інцидент начебто був жартом, а старший за званням просто показав силовий прийом. 

15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав. 

Нагадаємо, що військове командування 190-го навчального центру Житомирського району смт Гуйва прокоментувало відео, де молодший лейтенант побив строковика. Там наголосили, що розпочинають службове розслідування, а всі винуватці понесуть сурове покарання.

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування у цій справі.

Справу попередньо кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану.

За цією статтею офіцеру загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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