​​​​​​​ДБР зайнялося справою про побиття офіцером ЗСУ солдата-строковика

Офіцеру, який побив солдата, світить від 8 до 12 років

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу через інцидент із побиттям строковика. Дії офіцера попередньо кваліфікували як перевищення службових повноважень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Кримінальна справа

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування у справі про побиття солдата строкової служби на Житомирщині.

Розслідування розпочато на підставі матеріалів військової служби правопорядку.

Що світить офіцеру

Справу попередньо кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За цією статтею офіцеру загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Що передувало скандалу

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому молодший лейтенант побив ногами строковика.

Пізніше військовий виклав відео, у якому вибачився за скоєне та розповів, що пішов на такий крок через стан строковика, мовляв, той був напідпитку.

Нагадаємо, що військове командування 190-го навчального центру Житомирського району смт. Гуйва прокоментувало відео, де молодший лейтенант побив строковика. Там наголосили, що розпочинають службове розслідування, а всі винуватці понесуть сурове покарання.