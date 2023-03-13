​​​ДБР занялось делом об избиении офицером ВСУ солдата-срочника

Офицеру, избившему солдата, светит от 8 до 12 лет

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело из-за инцидента с избиением срочника. Действия офицера предварительно квалифицировали как превышение служебных полномочий.

Об этом сообщает прессслужба ДБР.

Уголовное дело

Госбюро расследований начало досудебное расследование по делу об избиении солдата срочной службы в Житомирской области.

Расследование начато из материалов военной службы правопорядка.

Что светит офицеру

Дело предварительно квалифицировали как превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

По этой статье офицеру грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Что предшествовало скандалу

Ранее в сети появилось видео, на котором младший лейтенант избил ногами срочник.

Позже военный выложил видео, в котором извинился за содеянное и рассказал, что пошел на такой шаг из-за состояния срочника, мол, тот был пьян.

Напомним, что военное командование 190-го учебного центра Житомирского района пгт. Гуйва прокомментировало видео, где младший лейтенант избил срочника. Там подчеркнули, что приступают к служебному расследованию, а все виновники понесут суровое наказание.