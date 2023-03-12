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Військове керівництво відреагувало на побиття строковика на Житомирщині

12 березня 2023 15:39
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Скриншот з відео
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

В одній із військових частин на Житомирщині, офіцер побив ногами строковика, бо той буцімто був на підпитку. У військовому керівництві заявили, що усі винні обов'язково будуть покарані.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці навчального центру.

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Деталі

Військове командування 190-го навчального центру Житомирського району смт. Гуйва прокоментувало відео, де молодший лейтенант побив строковика. Там наголосили, що розпочинають службове розслідування, а всі винуватці понесуть сурове покарання.

"Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо", — йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що учасники інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

Що передувало скандалу

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому молодший лейтенант побив ногами строковика. Пізніше військовий виклав відео, у якому вибачився за скоєне та розповів, що пішов на такий крок через стан строковика, мовляв, той був на підпитку.

"Я — молодший лейтенант буду з вами чесним. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але хочу сказати, що алкоголь в армії — це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всього підрозділу, де б він не був — на навчанні, чи у районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", — заявив військовий. 

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, де заступник начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки танцює під російську пісню.

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