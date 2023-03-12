Военное руководство отреагировало на избиение срочника в Житомирской области

Скриншот с видео

В одной из воинских частей Житомирской области, офицер побил ногами срочника, потому что тот якобы был под градусом. В военном руководстве заявили, что все виновные обязательно будут наказаны.

Об этом сообщается на Facebook-странице учебного центра.

Подробности

Военное командование 190-го учебного центра Житомирского района пгт. Гуйва прокомментировало видео, где младший лейтенант избил срочника. Там подчеркнули, что приступают к служебному расследованию, а все виновники понесут суровое наказание.

"Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Уже начато служебное расследование, в которое вовлечены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д.", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что участники инцидента отстранены от исполнения должностных обязанностей до конца расследования.

Что предшествовало скандалу

Ранее в сети появилось видео, на котором младший лейтенант избил ногами срочника. Позже военный выложил видео, в котором извинился за содеянное и рассказал, что пошел на такой шаг из-за состояния срочника, мол, тот был под градусом.

"Я — младший лейтенант буду с вами честным. Я был неправ и готов понести наказание, которого я заслуживаю. Но хочу сказать, что алкоголь в армии — это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы он ни был — на учебе или в районе выполнения боевых действий. Это недопустимо и это нужно строго запрещать. Я буду отвечать за свои действия, но это не изменит моего отношения к алкоголю в армии", — заявил военный.

Напомним, недавно в сети появилось видео, где заместитель начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки пляшет под российскую песню.