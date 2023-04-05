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В Житомирской области будут судить командира, который кулаками "воспитывал" солдата

5 апреля 2023 09:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Скриншот с видео
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ДБР завершило досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, избившего срочника. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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Отмечается, что он обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Что предшествовало

Инцидент произошел 11 марта 2023 года. Младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, якобы находившегося на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Такая "воспитательная беседа" попала на видео, обнародованное в сети Интернет.

Впоследствии 14 марта в сети появилось видео якобы солдата из Житомирской области, которого избил офицер. Строковик Богдан из 190 учебного центра призывает "не притеснять" командира и уверяет, что инцидент вроде бы был шуткой, а старший по званию просто показал силовой прием.

15 марта 2023 года военнослужащий был уведомлен о подозрении и отстранен от занимаемой должности. Младший лейтенант свою вину признал.

Напомним, что военное командование 190-го учебного центра Житомирского района пгт Гуйва прокомментировало видео, где младший лейтенант избил срочника. Там подчеркнули, что приступают к служебному расследованию, а все виновники понесут суровое наказание.

Госбюро расследований начало досудебное расследование по этому делу.

Дело предварительно квалифицировали как превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.

По этой статье офицеру грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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